Optimum Teknolojik Hizmetleri geliştirdiği güvenlik direği ile ilgi odağı oldu

Bina ve Tesis Yönetimi Fuarı, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde 3 Nisan’da kapılarını açtı. Fuarda stant açan Optimum Teknolojik Hizmetleri ise etkinliğin ilgi odağı oldu.

3-6 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuara temizlik, ilaçlama, elektrik işleri, güvenlik sistemleri, fiziki güvenlik, asansör, yönetim ve danışmanlık gibi sektörlerden firmalar katıldı. Fuarın en dikkat çeken ürünü ise Optimum Teknolojik Hizmetleri standındaki park, bahçe ve açık alanlarda kullanılan güvenlik kameralı, hırsız alarmlı, diyafonlu ve acil panik butonlu güvenlik direği oldu. Olumsuz durumlar karşı geliştirilen üründe, direkteki acil panik butonuna basıldığında merkezdeki güvenlik kameraları açılıyor, merkezle sesli karşılıklı görüşme sağlanıyor ve aynı anda direkte alarm sireni çalıyor. Merkezle yapılan konuşmaya göre gerekirse bölgeye polis, ambulans ya da itfaiye yönlendiriliyor. Ayrıca güvenlik kameraları çevreyi 7-24 kayıt altında tutuyor.

“Sitemin daha fazla geliştirilmesi için çalışmalar sürüyor”

Optimum Teknolojik Hizmetler firma sahibi Yavuz Aman, yaptığı açıklamada, İstanbul’da bazı belediyelerle yapılan çalışmalarda parklara bu sistemden kurduklarını ve sonrasında taleplerin arttığını kaydetti. Bu ürünün sitelerde, parklarda ve açık alanı olan her yerde kullanılabilecek komplike ürün olduğunu vurgulayan Aman, sistemin daha da geliştirilmesi için Optimum Teknolojik Hizmetler olarak çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Öte yandan fuarın site yöneticileri, özel okul, hastane, belediyeler, askeriye, emniyet ve idari işlerin yapıldığı tüm yöneticilere hitap ettiği aktarıldı.



