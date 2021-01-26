Optirmar ocak ayı seçim anketi yayınlandı! Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

Gazeteci Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde Optimar Araştımra'nın ocak ayı anketini paylaştı.

Anket sonuçlarına göre "Türkiye'nin en büyük sorunu" olarak ekonominin çıktığını belirten Selvi, sorunları çözecek olarak gösterilen partinin AK Parti olarak öne çıktığını yazdı.

BABACAN'IN ORANI ŞAŞIRTTI

Selvi, kendisini en çok şaşırtanın ise ekonomide iddialı olan Ali Babacan'ın sadece yüzde 0,6 alması olduğunu ifade etti.

DEMİRTAŞ SÜRPRİZİ

"En beğendiğiniz siyasetçi" sorusuna verilen yanıtları da aktaran Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 31,1 ile ilk sırada yer aldığını belirtirken; cezaevinde olmasına rağmen yüzde 8'lik oranla Selahattin Demirtaş'ın ikinci sırada olduğunu yazdı.

Ankete göre Demirtaş'ın arkasından sırasıyla; Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Muharrem İnce ve Abdullah Gül geliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Selvi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise olası adaylar arasında İmamoğlu'nun yüzde 35.2 ile Erdoğan'ın 43.9'luk oranına en çok yaklaşan isim olduğunun altını çizerken; Erdoğan'ın tüm adaylar karşısında önde olduğunu yazdı.

