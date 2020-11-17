Optisyenlik nedir? Optisyenlik taban ve tavan puanları

Optisyenler göz doktoru tarafından reçete ile sunulan, gözlük ya da kontak lensin uygunluğunu ve satışını gerçekleştiriyor. Etkili bir iletişim sayesinde müşterinin ne istediğini rahatlıkla anlayarak hızlı bir şekilde koordinasyon sağlıyor. Optisyen olabilmek için de Optisyenlik bölümü mezunu olmak gerekiyor. Optisyenlik nedir? Ve işte optisyenlik taban ve tavan puanları... Optisyenlik Nedir? Optisyenlik bölümü, görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için açılmış olup, gerekli optik araçlarını tedarik eden ve ilgili hastaya uygulanmasını sağlayan kişiler yetiştirilir. İlgili üniversitelerin sağlık meslek yüksekokullarının Optisyenlik bölümünden mezun durumuna gelmiş kişilere 'optisyen' adı verilmektedir. Optisyenler göz doktoru tarafından, muayene sonrası kusur tespit edilen hastaların reçete dahilinde yüz hatlarına uygun çerçeve modelini seçmesine yardımcı olan aynı zamanda gerekli optik camların seçilen çerçeveye montajı ya da kontak lensin göz büyüklüğüne uygunluğunu ayarlayan sağlık çalışanıdır.

Optisyende Olması Gereken Özellikler Nelerdir? Hizmet verilmek istenen müşteriyle öncelikle kaliteli bir iletişim kurulması, ardından hızlı ve doğru bir şekilde yardımcı olunması beklenir. Optisyenin, reçetede verilen gözlük ya da kontak lensin doğru ayarlaması, el ve göz uyumunu sağlaması gerekmektedir. Müşterilerin isteği doğrultusunda farklı olan ürünün malzeme ve stilini seçerken uygunluğunu sunması ve satış ve stok kapsamında bilgi sahibi olması ve bunun yanı sıra ürün kullanım talimatlarını da net bir şekilde açıklaması gerekmektedir. Optisyenlik Bölümü Nedir? “Optisyenlik bölümü nedir?” sorusu bu bölümü tercih etmeyi düşünen öğrenciler tarafından sıklıkla sorulur. Optisyen ön lisans programını başarı ile bitiren adaylar, farklı bir sağlık kuruluşunda iş imkanı bulabilir. Bu programın eğitim süresi 2 (iki) yıldır. Bu iki yıl süren eğitim ardından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversitelerin fizik bölümüne başvuru yaparak ön lisans programını, lisans programına tamamlayabilir. Optisyenlik çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgiyi kapsayan geniş çaplı bir sağlık aşamasıdır. Geniş bir müfredat programı olup, optisyenlik bölümü dersleri okuldan okula farklılık göstermektedir. Bölümde bulunan mesleki derslerin yanı sıra temel sağlık bilimleri dersleri ve seçmeli dersler de bulunmaktadır. Optisyenlik programının amacı, optik ve gözlükçülük alanında çalışacak eleman yetiştirmektir. Bu yetiştirilen elemanları, bir uzman haline getirilerek gerekli hizmeti sunması amaçlanmıştır. Gözlük ve gözlükçülük ile ilgili her alanda çalışma imkanı bulabilirler.

Optisyenlik Bölümü Derslerinden Bazıları Göz Anatomisi ve Fizyolojisi

Temel Bilgi Teknolojileri

Optisyenliğe Giriş

Optisyenlikte Paket Program Uygulamaları

Halk Sağlığı

Anatomi

Kontak Lensler

Tıbbi Terminoloji

Genel İşletme

İlk Yardım

Görme Optiği ve Refraksiyon

Geometrik Optik

Halkla İlişkiler

Malzeme Bilgisi Optisyenlik Mezunları Ne İş Yapar? İstihdam alanı oldukça geniş olan optisyenlik mezunları, farklı kurumlara başvuru ile ya da kendilerine ait özel bir optik mağaza açarak işlerini kurabilir. Optik mağaza açmak ya da açılmış herhangi bir optik mağazasında müdürlük seviyesine gelmek bir optisyen için farklı bir alternatif olacaktır. Optisyenlik bölümünden başarılı bir şekilde mezun olan bu kişiler, optik gereç satan depo ve üniversitelerde, serbest gözlük mağazalarında, cam ve çerçeve üretimi yapan optik mağazalarda, refraksiyon hastanelerinde ve bunun gibi yerlerde kendilerine iş olanakları bulabilirler. Optisyenlik Atamaları Nasıldır? Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 kontenjanlarına göre 18.000 kişilik kontenjan açılmış olup bunun büyük bir kısmı lisans mezunlarına olanak sağlamıştır. Ön lisans ve orta öğretim mezunları için farklı kadrolar belirlenmiş ve bu atama ile 11.686 lisans mezunu, 3.287 ön lisans mezunu ve 2.983 orta öğretim atama sonucu açıklanmıştır. Ataması belirli sayıda bulunan optisyenlik atamaları için gerekli puanlar ile başvuru imkanı sağlanmıştır.