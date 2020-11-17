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Optisyenlik nedir? Optisyenlik taban ve tavan puanları

17.11.2020 16:34 | Son Güncelleme:
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Optisyenlik nedir? Optisyenlik taban ve tavan puanları

İçindekiler

  • Optisyenlik Nedir?
  • Optisyende Olması Gereken Özellikler Nelerdir?
  • Optisyenlik Bölümü Nedir?
  • Optisyenlik Bölümü Derslerinden Bazıları
  • Optisyenlik Mezunları Ne İş Yapar?
  • Optisyenlik Atamaları Nasıldır?
  • Optisyenlik Taban ve Tavan Puanları
  • Optisyenlik Maaşları Ne Kadardır?

Özellikle YKS tercihinde bulunacak öğrencilerin sıklıkla araştırdığı Optisyenlik bölümü, optik gereçlerin hastaya uygulanmasını sağlayabilecek düzeyde eğitim görmüş kişiler yetiştiriyor. Optisyenlerin sosyal iletişim becerilerinin iyi olması büyük önem taşıyor.

Optisyenler göz doktoru tarafından reçete ile sunulan, gözlük ya da kontak lensin uygunluğunu ve satışını gerçekleştiriyor. Etkili bir iletişim sayesinde müşterinin ne istediğini rahatlıkla anlayarak hızlı bir şekilde koordinasyon sağlıyor. Optisyen olabilmek için de Optisyenlik bölümü mezunu olmak gerekiyor. Optisyenlik nedir? Ve işte optisyenlik taban ve tavan puanları...

Optisyenlik Nedir?

Optisyenlik bölümü, görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için açılmış olup, gerekli optik araçlarını tedarik eden ve ilgili hastaya uygulanmasını sağlayan kişiler yetiştirilir. İlgili üniversitelerin sağlık meslek yüksekokullarının Optisyenlik bölümünden mezun durumuna gelmiş kişilere 'optisyen' adı verilmektedir. Optisyenler göz doktoru tarafından, muayene sonrası kusur tespit edilen hastaların reçete dahilinde yüz hatlarına uygun çerçeve modelini seçmesine yardımcı olan aynı zamanda gerekli optik camların seçilen çerçeveye montajı ya da kontak lensin göz büyüklüğüne uygunluğunu ayarlayan sağlık çalışanıdır.

Optisyende Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Hizmet verilmek istenen müşteriyle öncelikle kaliteli bir iletişim kurulması, ardından hızlı ve doğru bir şekilde yardımcı olunması beklenir. Optisyenin, reçetede verilen gözlük ya da kontak lensin doğru ayarlaması, el ve göz uyumunu sağlaması gerekmektedir. Müşterilerin isteği doğrultusunda farklı olan ürünün malzeme ve stilini seçerken uygunluğunu sunması ve satış ve stok kapsamında bilgi sahibi olması ve bunun yanı sıra ürün kullanım talimatlarını da net bir şekilde açıklaması gerekmektedir.

Optisyenlik Bölümü Nedir?

“Optisyenlik bölümü nedir?” sorusu bu bölümü tercih etmeyi düşünen öğrenciler tarafından sıklıkla sorulur. Optisyen ön lisans programını başarı ile bitiren adaylar, farklı bir sağlık kuruluşunda iş imkanı bulabilir. Bu programın eğitim süresi 2 (iki) yıldır. Bu iki yıl süren eğitim ardından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversitelerin fizik bölümüne başvuru yaparak ön lisans programını, lisans programına tamamlayabilir. Optisyenlik çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgiyi kapsayan geniş çaplı bir sağlık aşamasıdır. Geniş bir müfredat programı olup, optisyenlik bölümü dersleri okuldan okula farklılık göstermektedir. Bölümde bulunan mesleki derslerin yanı sıra temel sağlık bilimleri dersleri ve seçmeli dersler de bulunmaktadır. Optisyenlik programının amacı, optik ve gözlükçülük alanında çalışacak eleman yetiştirmektir. Bu yetiştirilen elemanları, bir uzman haline getirilerek gerekli hizmeti sunması amaçlanmıştır. Gözlük ve gözlükçülük ile ilgili her alanda çalışma imkanı bulabilirler.

Optisyenlik Bölümü Derslerinden Bazıları

  • Göz Anatomisi ve Fizyolojisi
  • Temel Bilgi Teknolojileri
  • Optisyenliğe Giriş
  • Optisyenlikte Paket Program Uygulamaları
  • Halk Sağlığı
  • Anatomi
  • Kontak Lensler
  • Tıbbi Terminoloji
  • Genel İşletme
  • İlk Yardım
  • Görme Optiği ve Refraksiyon
  • Geometrik Optik
  • Halkla İlişkiler
  • Malzeme Bilgisi

Optisyenlik Mezunları Ne İş Yapar?

İstihdam alanı oldukça geniş olan optisyenlik mezunları, farklı kurumlara başvuru ile ya da kendilerine ait özel bir optik mağaza açarak işlerini kurabilir. Optik mağaza açmak ya da açılmış herhangi bir optik mağazasında müdürlük seviyesine gelmek bir optisyen için farklı bir alternatif olacaktır. Optisyenlik bölümünden başarılı bir şekilde mezun olan bu kişiler, optik gereç satan depo ve üniversitelerde, serbest gözlük mağazalarında, cam ve çerçeve üretimi yapan optik mağazalarda, refraksiyon hastanelerinde ve bunun gibi yerlerde kendilerine iş olanakları bulabilirler.

Optisyenlik Atamaları Nasıldır?

Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 kontenjanlarına göre 18.000 kişilik kontenjan açılmış olup bunun büyük bir kısmı lisans mezunlarına olanak sağlamıştır. Ön lisans ve orta öğretim mezunları için farklı kadrolar belirlenmiş ve bu atama ile 11.686 lisans mezunu, 3.287 ön lisans mezunu ve 2.983 orta öğretim atama sonucu açıklanmıştır. Ataması belirli sayıda bulunan optisyenlik atamaları için gerekli puanlar ile başvuru imkanı sağlanmıştır.

Optisyenlik Taban ve Tavan Puanları

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
EGE ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 65 303,66009 386049
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (Burslu) TYT 4 302,11203 395554
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (Burslu) TYT 5 301,43314 399598
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (Burslu) TYT 4 300,67034 404400
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (Burslu) TYT 5 294,52105 445101
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (Burslu) TYT 5 292,75181 457479
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 60 290,40337 474595
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 70 288,33743 490226
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 40 287,77283 494473
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 60 287,13858 499470
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 75 281,49956 545610
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 50 279,59399 561885
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 65 278,62182 570372
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 60 278,25256 573655
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 65 277,39384 581385
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 60 276,37291 590805
EGE ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (KKTC Uyruklu) TYT 1 273,20752 620353
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 45 270,68385 644834
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (İÖ) TYT 50 270,32772 648385
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 70 268,82168 663466
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 40 268,77498 663964
TOROS ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 4 268,73935 664344
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (Burslu) TYT 3 268,424 667540
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 50 266,90658 683235
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 60 266,5188 687350
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 50 265,24886 700640
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 70 264,46706 708863
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 70 264,09438 712804
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 30 263,88387 715100
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 60 262,64059 728529
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (İÖ) TYT 30 262,14011 733997
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 80 261,56026 740519
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 65 261,21602 744425
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 60 259,29433 766141
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 75 259,06314 768789
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 55 258,86752 770963
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (İÖ) TYT 50 256,99816 793009
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 70 256,18763 802548
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 50 255,62088 809414
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (İÖ) TYT 70 254,45829 823554
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 13 254,37366 824594
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 70 252,88528 842896
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 60 251,63494 858484
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 30 251,59552 858958
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 60 251,01177 866096
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 40 250,78082 869002
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 40 249,68629 882769
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 60 249,34033 887237
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 60 248,32596 900104
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (İÖ) TYT 70 247,53331 910062
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (%75 İndirimli) TYT 48 246,07741 928835
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 60 244,65016 947251
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (%75 İndirimli) TYT 20 244,60096 947824
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (%75 İndirimli) TYT 3 243,2333 965308
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 30 242,19777 978738
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 60 241,83349 983516
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (%75 İndirimli) TYT 30 240,60455 999089
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 20 239,88767 1008240
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 30 237,68089 1036515
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 27 236,61667 1050142
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (İÖ)(%75 İndirimli) TYT 40 235,74924 1061359
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 30 235,46429 1065093
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (İÖ)(%75 İndirimli) TYT 12 235,36419 1066380
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (İÖ) TYT 60 234,39947 1079137
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (%75 İndirimli) TYT 48 232,78962 1100462
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 60 227,02758 1179706
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 40 225,07697 1207387
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik (İÖ) TYT 30 222,36648 1246507
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 50 219,40377 1288527

Optisyenlik Maaşları Ne Kadardır?

Göz doktorları tarafından verilen gözlük ve lensleri reçeteye göre numaralandıran optisyenler, 2020 yılında ortalama 3.000 TL maaş alıyor. Optisyenlik maaş aralıkları çalıştıkları kuruma göre değişkenlik gösterebilmektedir.

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