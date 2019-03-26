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Öpücük attığı adamın kendisini darp ettiğini iddia etti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 12:39 | Son Güncelleme

Antalya’da trans birey yolda yürürken öpücük attığı kişi tarafından önce darp sonra gasp edildiğini iddia etti.Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi 100.

Antalya’da trans birey yolda yürürken öpücük attığı kişi tarafından önce darp sonra gasp edildiğini iddia etti.
Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan trans birey B.S,( 21) kaldırımdan yürüyen bir kişiye iddiaya göre öpücük attı. Yanında bir kadınla yürüyen adam ise bu hareket karşısında sinirlendi ve B.S’yi tartakladı. İlk olarak darp edilerek gasp edildiğini ileri süren B.S., polisi aradı. Olay yerine gelen polis B.S’yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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