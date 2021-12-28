Öpüşme izni gündemden düşmüyor! Selen Görgüzel'den Serhat Kılıç'a tepki

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel İrfan Kangı ve Orçun Kaptan'ın yer aldığı tiyatro oyunu “Seviyorsan Git Ayrıl Bence”de rol alıyor. Oyunun ilk gösteriminde İrfan Kangı, oyunu bölerek Hamdi Alkan'dan izin istedi ve Görgüzel'i öptü. Bu olay sosyal medyada ise uzun süre gündemde kaldı.

Çok konuşulan olaya usta oyuncu Serhat Kılıç da dahil oldu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kılıç, "Yok canım, tiyatro değildir o" şeklinde cevap verdi.

Serhat Kılıç'ın bu tepkisi oyuncu Selen Görgüzel'i üzdü. 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Görgüzel açıklamasında "Bir oyuncu olarak böyle bir açıklama yapmasına üzüldüm.Bu kadar ciddi eğitim almış, bu kadar background'u sağlam bir oyuncunun bir tiyatro oyununu böyle ti’ye alırcasına konuşmasına üzüldüm" dedi.

"GİDİP EŞİMDEN İZİN ALMADIM"

Selen Görgüzel sahnede yaşananlara da "Buradaki konu; izin alıp, izin vermek de değil. Onu da açığa kavuşturayım. Bizim oyunumuzda interaktif bölümler var. O bölümün eşlerimizin orada olduğu için konuşulacağını biliyorduk. Bizim için de çok tuhaf bir durum… Rol de olsa çok kısa bir öpüşme var. O şovun içine İrfan bunu da katıp bir espri yaptı. Bu tamamen bir espriydi. Gidip eşimden izin almadım, bu oyunun içinde olan bir şey… Öpüşme de zaten bu kadar abartılacak bir durum değil" diyerek açıklama yaptı.

"Serhat’ın bu şekilde yorumlamasına tabii ki de çok çok üzüldüm" diyen oyuncu Hamdi Alkan ile ilgili de konuştu. Selen Görgüzel "Hamdi de şaşırdı. ‘Serhat arkadaşımdır, iyidir’ dedi. Burada konu Serhat Bey olduğu için cevap verdim. İşin içinde olup da böyle bir açıklama yapması beni çok şaşırttı." dedi.

