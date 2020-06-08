Öpüşme ve sevişme sahnelerine koronavirüs ayarı!

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen tüm Hollywood yapımı dizi ve film setleri 12 Haziran’da start veriyor ama yeni normalleşme döneminde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Özellikle öpüşme ve sevişme sahneleri yapılmayacak… Alınan yeni bir kararla senaryoda yer alan öpüşme ve sevişme sahnelerinde bundan böyle oyuncular rol almayacak, bunun yerine bilgisayarla hazırlanan efektler kullanılacak.

Ayrıca setler başlayınca oyuncular dahil olmak üzere tüm ekibe koronavirüsü testi yapılacak.

Oyuncular ve set ekibi birbirine yaklaşmayacak, yaklaşmalarını gerektiren sahneler çekilmeyecek. Herkeste dezenfektan bulunacak ve sık sık ellerini dezenfekte edecekler.

Hazırlanan 22 sayfalık yönetmeliğe göre oyuncuların çekim öncesi provaları devam edecek. Ama özel pleksiglas korumanın ardından gerçekleşecek.

