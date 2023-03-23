Öpüşmek orucu bozar mı? Ramazanda oruçluyken öpüşülür mü? Diyanet açıkladı!

Öpüşmenin orucu bozup bozmadığı konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapılmıştır. Çok sayıda kişi arama motorlarında "öpüşmek orucu bozar mı?" sorusuna yanıt arıyor. Sadece öpmek ile oruç bozulmaz.

ORUÇLUYKEN ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?

Eşini yolcu eden kişinin onun yanağını öpmesinde sakınca yoktur. HZ. Muhammed'in (S.A.V) bu duruma müsaade ettiği biliniyor. Fakat bu konuda dikkat edilmesi gereken husus aşırıya gidilmemesidir. Sadece öpmek ile oruç bozulmaz.

RAMAZAN'DA SEVGİLİYLE ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan'da oruçlu olan bir kişinin sevgilisiyle öpüşmesi halinde bedenin tegaddîsi (gıdalanması ve beslenmesi) veya telezzüzü (zevk ve lezzet alması) durumunun varlığı söz konusu olacaktır. Bu durumda bozulan oruç için kazâ ile birlikte 61 gün keffâret orucu tutulmalıdır.





