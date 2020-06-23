Öpüşmenin Faydaları Nelerdir?

Hiçbir kadının ilk öpücüğünü unutamayacağı bir gerçek. Ayrıca, partnerimize sevgimizi göstermenin ve onu ne kadar arzuladığımızın sinyalini böyle veririz. Tabii bunun için öpüşmenin püf noktaları hakkında da bilgi sahibi olmalıyız. Çünkü öpücük, bir ilişkiyi başlatabildiği gibi sona da erdirebilir. Ten uyumunun anlaşabilmek kadar gerekli olduğunu düşününce, öpüşme bunun ilk göstergesi olacaktır. Araştırmalara göre, öpücük öyle önemli ki ilişkinin gidişatını yüzde 50 oranında etkiliyor.

Öpüşmek Nelere İyi Gelir?

Bir şeyler hissettiğiniz, yanında olmaktan ve zaman geçirmekten keyif aldığınız birini öpmenin harika olduğu su götürmez bir gerçek. Öpüşmenin beden ve ruh sağlığına faydaları da saymakla bitmiyor.

1. Kalori yakmanıza yardımcı olur

Öpüşme esnasında dakika başına 2-3 kalori yakılır. Küçük bir miktar görünse de işin keyifli tarafı göz önüne alındığında zayıflamak için bu zevkli yöntemi deneyebilirsiniz.

2. Yaşlanmayı geciktirir

Yaşlanmamak için bir sürü kremler, losyonlar, cilt tedavileri deniyorsanız bir de bu yöntemi göz önünde bulundurun. Yüz kaslarınızın çalışmasında ve esneklik kazanmasında öpüşme doğal bir yardımcıdır. Tam 30 kasınızın çalışmasına olanak sağlayarak erken yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır.