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Öpüştüğü için hayatını riske attı! Dikkat edin bu şekilde de etki edebiliyor

06.10.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk çıkılan randevular oldukça heyecanlı olabiliyor. Ancak bu randevularda gözden kaçırılan ufak hatalar hem ilişkinin bitmesine hem de sağlığınızın tehlikeye girmesine neden olabiliyor. Janelle Gonzalez isimli kadın TikTok hesabı üzerinden randevuda öpüştüğü için başına gelen alerjik reaksiyonları anlattı.

Öpüştüğü için hayatını riske attı! Dikkat edin bu şekilde de etki edebiliyor

Öpüşmek insanların birbirlerine olan sevgilerini gösterme yolu olarak görülüyor. Ancak masum görünen öpüşme yoluyla da birçok hastalık bulaşabiliyor. 27 yaşındaki Tiktoker Janelle Gonzalez, önceki akşam bir erkekle öpüştüğünde alerjik reaksiyon gösterdiğini anladığı anı paylaştı. Bir TikTok videosunda şişmiş görünümünü paylaşan Gonzalez, bir gece önce randevuya çıktığı kişiyle yoğun bir şekilde öpüştüklerini ve ertesi sabah üst dudağının tamamen tıkanmış olduğunu görerek uyandığını söyledi.

"ARTIK ERKEKLERLE SEVİŞMEK BİLE GÜVENLİ DEĞİL"

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Kafası karıştı, reaksiyona neyin sebep olduğunu bulmaya çalışırken beynini zorladı, kabuklu deniz hayvanlarına karşı oldukça alerjisi olduğunu, ancak önceki gece hiç yemek yemediğini fark etti. Gonzalez, güvende olmak için adama randevularından önce herhangi bir deniz ürünü yiyip yemediğini sormak için mesaj attı ve adam o günün erken saatlerinde kızarmış karidesli pilav yediğini söyledi. Gonzalez, "Artık erkeklerle sevişmek bile güvenli değil," diye şaka yaptı. "Orada arkanızı kollayın."

BAŞKA KULLANICILAR DA KENDİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

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Gonzalez'in gönderisi, benzer deneyimler yaşadıklarını söyleyen kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. Bir kullanıcı, "Ailem, lisedeki sevgilime randevularımızdan önce fıstık ezmesi yedirirdi, bu yüzden öpüşemezdik" dedi. Bir başka kullanıcı “Arkadaşımın kız kardeşi düğün sabahı karpuz yedikten sonra nişanlısını öptü ve onun karpuzu çok alerjisi varmış. Düğünü iptal etmek zorunda kaldılar, ”diye paylaştı.

'ÖLÜM ÖPÜCÜĞÜ' OLARAK BİLİNİYOR

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Bir TikToker, "Kocamın deniz tarağına alerjisi olduğunu tam olarak böyle öğrendik" diye yazdı. "Kesinlikle bu şekilde çalışıyor! Bana oldu ama neyse ki dudaklarımda değil!” bir başkası eklendi. Üçüncü el maruziyet yoluyla gıda alerjilerine karşı alerjik reaksiyon – örneğin öpüşme – nadirdir, ancak olur. “Ölüm öpücüğü” olarak da bilinir ve birkaç ölümcül vakası olmuştur.

BELİRTİLER DOĞRUDAN MARUZ KALINAN KADAR YAYGIN DEĞİL

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Reaksiyon, alerjenlere doğrudan maruz kalmak kadar yaygın değildir - örneğin yiyeceğe doğrudan dokunmak veya yutmak gibi - ve anafilaktik şoka yol açmasa da, nefes almada zorluk, mide bulantısı, kusma ve bayılma ile sonuçlanabilir - ayrıca dudakların, boynun ve yüzün şişmesine neden olabilir. Alerji uzmanı Dr. Scott Sicherer'e göre , araştırmalar gıda alerjisi olan kişilerin %5 ila %12'sinin öpüşme tepkisi yaşayabileceğini gösteriyor.

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