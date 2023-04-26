Oraj ne demek, nasıl oluşur? Bugün, İstanbul genelinde oraj bekleniyor!

Oraj uyarısı sonrası birçok kişi 26 Nisan 2023 Çarşamba günü internette araştırma yapıyor. Hava durumu açıklamalarını yakından takip edenler oraj soğuklarının nasıl oluştuğu merak etti. İşte oraj hakkında merak edilenler...
Oraj veya gök gürültülü fırtına, çoğunlukla şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur veya dolu eşliğinde görülen bir hava olayıdır.
Oraj oluşumuna kümülonimbüs bulutları sebep olmaktadır.
Genellikle güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağmur eşlik eder. Bazı durumlarda kar veya dolunun da eşlik ettiği görülebilir.
Yağışsız orajlarda ise -adından da anlaşılacağı üzere- hiç yağış görülmez.
Doluya neden olan orajlar dolu fırtınası olarak da isimlendirilir.
Oraja kümülonimbüs bulutları neden olur. Genellikle güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağmur eşlik eder. Bazı durumlarda kar veya dolunun da eşlik ettiği görülebilir. Yağışsız orajlarda ise -adından da anlaşılacağı üzere- hiç yağış görülmez. Doluya sebep olan orajlar dolu fırtınası olarak da adlandırılır.
Oraj oluşması için gerekli olan unsurlar şu şekildedir:
Yoğun kararsızlık
Yüksek nem oranı
Tetikleyici (katalizör)
Hava kütlesini yukarı zorlayan bir cephe
Hava kütlesini yukarı zorlayan bir dağ
Yeryüzü ile temastaki havanın iyice ısınması
Kutupsal (polar) bir hava kütlesinin düşük enlemlere doğru hareket ederken ısınması
Konversiyon
Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamaya göre; bugün yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı ön görülüyor.