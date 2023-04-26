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Oraj ne demek, nasıl oluşur? Bugün, İstanbul genelinde oraj bekleniyor!

26.04.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul için Meteoroloji ve AKOM'dan oraj uyarısı geldi. Bu açıklama sonrası birçok kişi arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre iki gün sürmesi beklenen oraj soğuklarıyla sıcaklıklar 8 derece birden düşecek. Peki, Oraj ne demek, nasıl oluşur? Oraj soğukları nedir? İşte detaylar...

Oraj ne demek, nasıl oluşur? Bugün, İstanbul genelinde oraj bekleniyor!

Oraj uyarısı sonrası birçok kişi 26 Nisan 2023 Çarşamba günü internette araştırma yapıyor. Hava durumu açıklamalarını yakından takip edenler oraj soğuklarının nasıl oluştuğu merak etti. İşte oraj hakkında merak edilenler...

ORAJ NE DEMEK?

Oraj veya gök gürültülü fırtına, çoğunlukla şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur veya dolu eşliğinde görülen bir hava olayıdır.

ORAJ NEDEN OLUR?

Oraj oluşumuna kümülonimbüs bulutları sebep olmaktadır.

Genellikle güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağmur eşlik eder. Bazı durumlarda kar veya dolunun da eşlik ettiği görülebilir.

Yağışsız orajlarda ise -adından da anlaşılacağı üzere- hiç yağış görülmez.

Doluya neden olan orajlar dolu fırtınası olarak da isimlendirilir.

ORAJ NEDEN OLUŞUR?

Oraja kümülonimbüs bulutları neden olur. Genellikle güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağmur eşlik eder. Bazı durumlarda kar veya dolunun da eşlik ettiği görülebilir. Yağışsız orajlarda ise -adından da anlaşılacağı üzere- hiç yağış görülmez. Doluya sebep olan orajlar dolu fırtınası olarak da adlandırılır.

ORAJ NASIL OLUŞUR?

Oraj oluşması için gerekli olan unsurlar şu şekildedir:

Yoğun kararsızlık

Yüksek nem oranı

Tetikleyici (katalizör)

Hava kütlesini yukarı zorlayan bir cephe

Hava kütlesini yukarı zorlayan bir dağ

Yeryüzü ile temastaki havanın iyice ısınması

Kutupsal (polar) bir hava kütlesinin düşük enlemlere doğru hareket ederken ısınması

Konversiyon

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (26 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA)

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamaya göre; bugün yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı ön görülüyor.

Meteoroloji'den İstanbul için oraj uyarısı! Dışarı çıkan çok pişman olacak! İşte 26 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu Meteoroloji'den İstanbul için oraj uyarısı! Dışarı çıkan çok pişman olacak! İşte 26 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

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