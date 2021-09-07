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  4. Oral Çalışlar NTV canlı yayınında uyudu mu? Sosyal medyada gündem oldu

Oral Çalışlar NTV canlı yayınında uyudu mu? Sosyal medyada gündem oldu

07.09.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NTV canlı yayınına katılan Oral Çalışlar'ın görüntüsü olay oldu. Gözleri kapalı vaziyette ekrana yansıyan Çalışlar'ın canlı yayında uyuduğu iddia edildi.

NTV ekranlarında yayınlanan Seda Öğretir’in sunduğu Yakın Plan programının bu akşamki konukları Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Dragoman Strateji Başkanı Onur Erim ve Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar oldu.

İhsan Aktaş ve Onur Erim’in stüdyoda olduğu programa, Oral Çalışlar görüntülü bağlandı.

Aktaş ile Erim’in konuştuğu sırada gazeteci Oral Çalışlar, gözleri kapalı halde ekrana yansıdı. Çalışlar'ın uyuyakaldığı iddia edilirken, görüntüler sosyal medyada olay oldu.

oral çalıslar

ORAL ÇALIŞLAR KİMDİR?

14 Aralık 1946'da, Tarsuslu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Liseyi Tarsus Amerikan Koleji ve Tarsus Lisesi'nde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünde bir yıl okuduktan sonra (1966) İstanbul İktisâdî ve Ticârî İlimler Akademisi'ne geçti.1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. 1967'de yayına başlayan Türk Solu, 1968'de yayına başlayan Aydınlık dergilerinde yazılar yazdı.

1978'de yayınlanan günlük Aydınlık gazetesinin genel yayın yönetmeniydi. Türkiye İşçi ve Köylü Partisi'nin yönetim kurulu üyesi oldu.1992-2008 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde çalıştı. Çeşitli televizyon programları hazırladı. 15. Haziran 2008 tarihinden itibaren Radikal gazetesinde yazmaya başladı. Taraf gazetesinin genel yayın yönetmeni olduktan sonra, Radikal gazetesinden ayrıldı.

Taraf gazetesindeki bu görevinden istifa ederek kendi isteğiyle ayrıldı. 2013 Ağustos'unda Radikal gazetesine döndü. Radikal gazetesinin kapatılmasının ardından 18. Nisan 2016'dan bu yana Posta gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bırakın artık bu dinozorları, gençlerin önünü açın.

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