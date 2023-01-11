Orantısız göğüs ölçüleri nedeniyle eleştiriliyordu! Bikini giyerek yorumlara meydan okudu

Kadın bedenleri üzerine yapılan kötü yorumlar oldukça kırıcı olabiliyor. TikTok'ta Milla adlı bir kadın, aynı ölçüde olmayan göğüslerini bikini giyerek paylaştı. Kısa sürede 3 milyon izlendi. Yeşil çizgili mayosuyla yaptığı paylaşım izleyicilerden binlerce yoruma ilham verdi ve birçoğu ona uyumsuz memelerini "normalleştirdiği" için teşekkür etti.

AYNI DURUMU YAŞAYAN KADINLARA İLHAM OLDU

Bir kişi, "Biri diğerinden daha büyük olan biri olarak bu beni çok mutlu ediyor ve yalnız değilim" diye yazdı. "Harikasın!" Bir başkası ekledi, "İnsanların birini diğerinden daha büyük normalleştirmesi beni çok mutlu ediyor, çünkü ben de aynısına sahibim ve yıllardır çok güvensizim, bu yüzden teşekkür ederim!!!"

ÖSTROJEN FAZLALIĞI ORANTISIZ MEMEYE NEDEN OLABİLİR

Meme büyüklüğü ve gelişimi, genetik ve meme dokusu hücrelerinde diğerinden daha hızlı büyümesine neden olabilen östrojen fazlalığından etkilenebilir. Emzirmenin orantısız bir göğsü teşvik ettiği de bilinmektedir. TikToker ve yeni anne Bobbi Althoff, geçen yıl yayınlanan bir videoda, göğüslerini eşitlemek için gömleğinin içine bir avokado koyduğunu söyleyerek şaka yapmıştı.

Althoff, "Tutarsızlığımın beni dar kolsuz bluzlar giymekten alıkoymasına izin vermeyi reddediyorum" diye ekledi. "Yani bugün yapacağım şey, bir avokado alıp eşit görünmeleri için içine yapıştırmak." Bir diğer sosyal medya kullanıcısı Rebecca Butcher, sadece bir göğsünün büyüdüğünü ve bunu ergenlik döneminden geçerken fark ettiğini paylaştı.

