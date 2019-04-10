Orası şimdilerde Türkiye'nin en popüler noktası! Bakın yıllar önce nasıl görünüyordu

İşte geçmişte Türkiye'nin nasıl göründüğünü merak edenler için bazı fotoğraflar...

Tarihe tanık olun

FSM Köprüsü yapım aşamasında 1980

Galata Kulesi, 1880

Üsküdar'a Bakış, 1890

Galata Kulesi'nden Bakış, 1890

Sultanahmet, 1880

Boğaziçi Köprüsü'nün temeli 20 Şubat 1970'te atıldı. İki ay sonra gazeteciler gittiğinde Karslı işçi Beyaz Name tek başına çalışıyordu.

Konut hakkı için, "Kuşların bile yuvası var","Gecekonduda biz, Teşvikiye'de siz" pankartlarıyla aileleriyle birlikte yürüyen insanlar.

İşte 'bilmediğimiz Türkiye' 1970'ler. Bülent Ecevit ve Deniz Baykal, masa tenisi oynarken.

Yaklaşık 100 yıl önce Kars

1966, Eskişehirspor

1918, İstanbul'da Ekmek Dağıtan Bir Hayırsever. Dünya Savaşı'nın bittiği yıl, halk perişan halde...

1910, Beyoğlu 1910 yılından bir kare. İstanbul'un Beyoğlu ilçesi 16. yüzyılın sonuna kadar genelde bağlık bahçelik bir alandı. Fakat 17. yüzyıldan itibaren Fransa ve Venedik elçiliklerinin açılması ilçeyi canlandırmıştır. 19. yüzyılda ise Beyoğlu bir ticaret merkezi haline gelmiştir.

1870'ler, İzmir

1967, İsmet İnönü Maltepe Sahili'nde 2. Cumhurbaşkanı ve dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, İstanbul Maltepe'de denize çivileme atlarken.

1990'lar, Alaçatı

1960, Balıkesir İmam-Hatip Okulu Balıkesir İmam-Hatip okulundaki öğretmenler

1931, Tramvay Biletçisi Elektrikler kesildiği için hareket edemeyen tramvayın biletçisi, elektriklerin gelmesini beklerken