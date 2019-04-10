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Orası şimdilerde Türkiye'nin en popüler noktası! Bakın yıllar önce nasıl görünüyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 08:52 | Son Güncelleme

Şimdilerde Türkiye'nin en popüler noktasının yıllar önce nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Onlarca yıl öncesine seyahat etmenizi sağlayacak bu fotoğraflar Türkiye'nin tarihine ışık tutuyor.

İşte geçmişte Türkiye'nin nasıl göründüğünü merak edenler için bazı fotoğraflar...

Tarihe tanık olun

FSM Köprüsü yapım aşamasında 1980
Galata Kulesi, 1880
Üsküdar'a Bakış, 1890
Galata Kulesi'nden Bakış, 1890
Sultanahmet, 1880
Boğaziçi Köprüsü'nün temeli 20 Şubat 1970'te atıldı. İki ay sonra gazeteciler gittiğinde Karslı işçi Beyaz Name tek başına çalışıyordu.
Konut hakkı için, "Kuşların bile yuvası var","Gecekonduda biz, Teşvikiye'de siz" pankartlarıyla aileleriyle birlikte yürüyen insanlar.
İşte 'bilmediğimiz Türkiye' 1970'ler. Bülent Ecevit ve Deniz Baykal, masa tenisi oynarken.
Yaklaşık 100 yıl önce Kars
1966, Eskişehirspor
1918, İstanbul'da Ekmek Dağıtan Bir Hayırsever. Dünya Savaşı'nın bittiği yıl, halk perişan halde...

1910, Beyoğlu

1910, Beyoğlu
1910 yılından bir kare. İstanbul'un Beyoğlu ilçesi 16. yüzyılın sonuna kadar genelde bağlık bahçelik bir alandı. Fakat 17. yüzyıldan itibaren Fransa ve Venedik elçiliklerinin açılması ilçeyi canlandırmıştır. 19. yüzyılda ise Beyoğlu bir ticaret merkezi haline gelmiştir.
1870'ler, İzmir
1967, İsmet İnönü Maltepe Sahili'nde 2. Cumhurbaşkanı ve dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, İstanbul Maltepe'de denize çivileme atlarken.
1990'lar, Alaçatı
1960, Balıkesir İmam-Hatip Okulu Balıkesir İmam-Hatip okulundaki öğretmenler
1931, Tramvay Biletçisi Elektrikler kesildiği için hareket edemeyen tramvayın biletçisi, elektriklerin gelmesini beklerken
İstanbul, 1978
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Türkiye manzara istanbul

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