HABER
  4. ÖRAV Yarıyıl Atölyeleri, 21-30 Ocak'ta düzenlenecek

ÖRAV Yarıyıl Atölyeleri, 21-30 Ocak'ta düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:14 | Son Güncelleme

ÖRAV Yarıyıl Atölyeleri, 21-30 Ocak'ta düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Eğitimcilerin mesleki ve kişisel gelişimine destek sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), 21-30 Ocak arasında, 24 atölyeye ev sahipliği yapacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki her branştan öğretmenin ve öğretmen adaylarının ücretsiz katılabileceği atölye çalışmalarına, ÖRAV internet sitesi üzerinden kayıt olunuyor.

ÖRAV Yarıyıl Atölyeleri kapsamında eğitimciler, önceki yıllarda yürütülen ve ilgi gören atölyelerin yanı sıra yeni başlıklarla ilk kez deneyimlenecek atölyelere katılabilecek.

Atölyeler "Engelli Hakları Odaklı Kapsayıcı Eğitim Yaygınlaştırma Etkinlikleri", "Dijital Dünyaya Yolculuk", "Özel Eğitim ve Materyal Geliştirme", "Grup Oyunları ile Okul Ruh Sağlığının Geliştirilmesi", "Ekolojik Okuryazarlık", "Fen Bilimleri Öğretmenleri için Astronomi" ve "Pozitif Gençlik Gelişimi Riskleri: İstismar, Akran Zorbalığı ve Flört Şiddeti" gibi başlıklardan oluşuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
İpsala'da TIR'da 177 kilo esrar ele geçirildiİpsala'da TIR'da 177 kilo esrar ele geçirildi
Beykoz’da lüks sitede yangın paniğiBeykoz’da lüks sitede yangın paniği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atölye ÖRAV

En Çok Okunan Haberler

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

'Seksten ibaret değil!' Annesi hastanelik oldu

'Seksten ibaret değil!' Annesi hastanelik oldu

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 en sıcak ikinci yıl oldu! Küresel Isınma Dünya haritasını nasıl değiştirecek?

2019 en sıcak ikinci yıl oldu! Peki 1. yıl hangisiydi?

MSB duyurdu: 1660 EYP ve 891 mayın imha edildi

MSB duyurdu: 1660 EYP ve 891 mayın imha edildi

Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerler memleketlerine gönderildi

Şehit olan askerler memleketlerine gönderildi

Son dakika Türkiye'den Kahire’deki toplantıya çok sert tepki!

Türkiye'den Kahire’deki toplantıya çok sert tepki!

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Sudan Devlet Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye ettiği aslanlar büyüdü

Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.