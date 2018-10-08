Orban: ‘AB Türkiye’ye Samimiyetsiz Davranıyor’ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şekilde AB’nin Türkiye’ye sergilediği tutumu eleştirerek, “Evetse evet, hayırsa hayır. Samimi olmak lazım. Alacaksanız sinyallerini verin, almayacaksanız bunu da söyleyin” dedi.

Türkiye’yi model ülke olarak gören Orban, Türkiye’de istikrarın olması ve Avrupa’ya göçmen akışını durdurma çabalarının Macaristan’ın güvenliği için kritik önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Orban, “Aday bir ülkeye müzakere etmek istediğimizi söyleyip, önemli ülkelerin ‘Bu ülkeyi AB’ye asla kabul etmeyeceğiz’ dediği bir zamanı hatırlamıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Erdoğan, Macar başbakanla ortak basın toplantısında, “Şu anda sabır noktasındayız, sonu hayır olur diyorum. 1963’ten bu yana oyalanan bir Türkiye var. Hiçbir AB üyesi ülkeye böyle bir zulüm yapılmadı” ifadelerini kullandı.

Orban’a “FETÖ” teşekkürü

Erdoğan ayrıca, Macaristan Başbakanı Orban’a, “FETÖ”yle mücadelede Türkiye’ye destek verdiği” gerekçesiyle teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında Macaristan ülkemizle en güçlü dayanışmayı sergileyen ülkelerden biri olmuştur. Millet olarak bu dayanışmayı asla unutmayacağız” dedi.

“Başkonsolosluk yetkilileri ‘buradan çıktı’ demekle kendilerini kurtaramaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da kaybolmasıyla ilgili de yeni açıklamalar yaptı. Erdoğan, “(Suudi) Başkonsolosluk yetkilileri (Kaşıkçı için) ‘Buradan çıktı’ demekle kendilerini kurtaramaz” diyerek, ilgili mercilerin bu iddialarını ispatlamakla mükellef olduğunu vurguladı.

