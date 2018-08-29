Orban ve Salvini'den göç karşıtı ittifak açıklaması

Salvini ayrıca sığınmacıların iadesi konusunda Almanya ile İtalya arasında ilerleme sağlandığını belirtti.İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nde (AB) göç karşıtları ittifakı kurmak istediklerini açıkladı. Milano'da Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı ve Kuzey Birliği (Lega Nord) Genel Başkanı Salvini, "Partilerimizin ve hükümetlerimizin desteklediği değerlere öncelik tanıyan bir ittifak kurmak amacıyla işbirliği yapacağız” dedi.

Macaristan Başbakanı Orban partisi Fidesz'in üyesi olduğu Avrupa Halk Partisi'nin "kaçak göçe" karşı çıkanların yanında olmasını arzuladığını söyledi. Sağ milliyetçiler tarafından yönetilen Macaristan yıllardır yabancı aleyhtarlığı yapıyor.

Macaristan Başbakanı "kahraman" olarak tanımladığı Salvini'nin katı göç politikasını övdü ve "AB'nin güvenliğinin Salvini'nin başarısına bağlı olduğunu" söyledi. Orban mültecilerin üye ülkeler arasında adil paylaşımını öngören AB kararlarını boykot ediyor ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in göç politikasını eleştiriyor. Orban ve Salvini ulusal çıkarlara öncelik tanıyor, AB'yi aynı noktalarda eleştiriyor ve Avrupa yönündeki göçün durdurulması için çalışıyorlar.