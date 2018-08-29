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Orban ve Salvini'den göç karşıtı ittifak açıklaması

29.08.2018 13:22 | Son Güncelleme

Macaristan Başbakanı Orban ve İtalya İçişleri Bakanı Salvini'nin ortak amacı göç karşıtı ittifak kurmak.

Orban ve Salvini'den göç karşıtı ittifak açıklaması

Salvini ayrıca sığınmacıların iadesi konusunda Almanya ile İtalya arasında ilerleme sağlandığını belirtti.İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nde (AB) göç karşıtları ittifakı kurmak istediklerini açıkladı. Milano'da Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı ve Kuzey Birliği (Lega Nord) Genel Başkanı Salvini, "Partilerimizin ve hükümetlerimizin desteklediği değerlere öncelik tanıyan bir ittifak kurmak amacıyla işbirliği yapacağız” dedi.

Macaristan Başbakanı Orban partisi Fidesz'in üyesi olduğu Avrupa Halk Partisi'nin "kaçak göçe" karşı çıkanların yanında olmasını arzuladığını söyledi. Sağ milliyetçiler tarafından yönetilen Macaristan yıllardır yabancı aleyhtarlığı yapıyor.

Macaristan Başbakanı "kahraman" olarak tanımladığı Salvini'nin katı göç politikasını övdü ve "AB'nin güvenliğinin Salvini'nin başarısına bağlı olduğunu" söyledi. Orban mültecilerin üye ülkeler arasında adil paylaşımını öngören AB kararlarını boykot ediyor ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in göç politikasını eleştiriyor. Orban ve Salvini ulusal çıkarlara öncelik tanıyor, AB'yi aynı noktalarda eleştiriyor ve Avrupa yönündeki göçün durdurulması için çalışıyorlar.

Mülteci trafiğine çözüm arayışı

Basın toplantısında konuşan Salvini sığınmacıların iadesi konusunda Almanya ile İtalya arasında sürdürülen görüşmelerde ilerleme sağlandığını söyledi. Salvini, İtalya açısından "olduğundan daha fazla mülteciyi kabul etmemenin önem taşıdığını" belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, İtalya'nın Almanya-Avusturya sınırındaki sığınmacıları geri almayı, İtalya limanlarına çıkan mültecilerin Almanya'ya alınması şartıyla kabul edeceğini açıklamıştı. Almanya, Ağustos ayı ortalarında İspanya ve Yunanistan ile o ülkelerde kayıtlı sığınmacıların geri alınması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Orban ile Salvini görüşürlerken, Avrupa'nın göç eden insanlara kapatılmasına karşı olanlar Milano'da protesto gösterisi düzenledi. Kuzey Birliği'nin koalisyon ortağı Beş Yıldız Hareketi hafta sonunda, sağ popülist politikacılar arasındaki buluşmaya mesafeli baktığını duyurmuştu. Beş Yıldız Hareketi'nin parlamento grup başkanları "buluşmanın kurumsal olmayıp, sadece siyasi nitelik taşıdığını" belirtmişti.

Beş Yıldız Hareketi ve Kuzey Birliği göç konusunda AB'li ortaklarından dayanışma talep ediyor. Beş Yıldız Hareketi, İtalya'nın yardım çağrısına tepki göstermeyen Macaristan'a AB bütçesinden para ödenmesine karşı çıkıyor.

DW,dpa/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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