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Orban'ın partisine ültimatom

06.03.2019 16:08 | Son Güncelleme

Macaristan'ın iktidar partisi Fidesz'in Avrupa Parlamentosu muhafazakar partiler grubundan ihraç edilmesi isteniyor.

Orban'ın partisine ültimatom

Fidesz, Avrupa aleyhtarı tutumu nedeniyle uzun zamandır eleştiriliyor.Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilen sağ muhafazakar partilerin ortak parlamento grubu olan Avrupa Halk Partisi (EVP) Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın genel başkanı olduğu Fidesz partisine ültimatom verdi. EVP'nin Avrupa parlamentosu seçimlerindeki liste başı adayı Manfred Weber "Orban ve partisinin Ocak ayında yeniden kırmızı çizgiyi aştığını" söyledi.

Weber Bild gazetesine verdiği demeçte "Orban'ın Avrupa aleyhtarlığına derhal son vermesini" istedi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu başkanlığına aday gösterilen Manfred Weber Macaristan Başbakanı Orban'dan EVP bünyesindeki partilerden özür dilemesini de talep etti. Fidesz partisinin EVP'den ihraç edilip edilmeyeceğine 20 Mart'ta karar verilecek. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ihraç önerisini destekleyeceğini açıkladı.

Manfred Weber yazılı mesajında da EVP sorumlularına yapılan sözlü saldırıların, anlaşma ihlaliyle ilgili işlemlerde çözüm arzusunun gösterilmemesinin ve EVP'li partilere yöneltilen eleştirilerin partideki bütünlüğü tehdit ettiğini ve bu tehdidin ortadan kalkması için Fidesz'in üyelik arzusunu kanıtlayıcı somut adımlar atması gerektiğini duyurdu. Manfred Weber EVP'nin yoluna Fidesz olmadan da devam edebileceğini açıkladı.

Soros faktörü

Macaristan iktidar partisinin Avrupa Parlamentosu ortak grubundan ayrılmasının parlamentodaki oy dağılımını etkileyebileceği belirtiliyor. Weber Komisyon başkanlığı için yapılacak seçimde 12 Fidesz milletvekilinin kendisine destek vereceğine güveniyor.

EVP dokuz AB ülkesindeki 12 partinin Fidesz'in ihraç edilmesi için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Fidsz'in AB Komisyonu Başkanı Juncker ve Macar asıllı Amerikalı milyarder George Soros'un kasıtlı olarak göçü teşvik ettiklerinin iddia edildiği afiş kampanyası sert tepkiye yol açmıştı. Jean-Claude Juncker iç siyasi nedenlerle yalan söyleyenlerin EVP'de işi olmadığını söylemişti.

Manfred Weber Soros'un finanse ettiği Orta Avrupa Üniversitesi'nin (CEU) Macaristan'da kalması gerektiğini belirtti. CEU Budapeşte yönetiminin yeni yönetmelikleri ve Soros'a yapılan Yahudi aleyhtarı hakaretler nedeniyle Macaristan'dan ayrılacağını açıklamış ve üniversiteyi hedef alan yasal düzenlemeler nedeniyle AB Komisyonu Macaristan hükümeti hakkında işlem başlatmıştı.

Alman Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Avrupa Parlamentosu'ndaki sağ popülist partilerle ittifak kurabileceği endişesiyle Fidesz'in EVP'den ihracına karşı çıkıyor. Manfred Weber Hristiyan Demokratlık değerlerinin pazarlık konusu edilemeyeceğini belirtirken, Fidesz'in sözcüsü "muhafazakâr partiler ailesinden ayrılmak istemediklerini ve amaçlarının EVP bünyesindeki göç karşıtı akımları güçlendirmek olduğunu" söyledi.

DW, Reuters/AG, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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