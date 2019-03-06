Orban'ın partisine ültimatom

Fidesz, Avrupa aleyhtarı tutumu nedeniyle uzun zamandır eleştiriliyor.Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilen sağ muhafazakar partilerin ortak parlamento grubu olan Avrupa Halk Partisi (EVP) Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın genel başkanı olduğu Fidesz partisine ültimatom verdi. EVP'nin Avrupa parlamentosu seçimlerindeki liste başı adayı Manfred Weber "Orban ve partisinin Ocak ayında yeniden kırmızı çizgiyi aştığını" söyledi.

Weber Bild gazetesine verdiği demeçte "Orban'ın Avrupa aleyhtarlığına derhal son vermesini" istedi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu başkanlığına aday gösterilen Manfred Weber Macaristan Başbakanı Orban'dan EVP bünyesindeki partilerden özür dilemesini de talep etti. Fidesz partisinin EVP'den ihraç edilip edilmeyeceğine 20 Mart'ta karar verilecek. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ihraç önerisini destekleyeceğini açıkladı.

Manfred Weber yazılı mesajında da EVP sorumlularına yapılan sözlü saldırıların, anlaşma ihlaliyle ilgili işlemlerde çözüm arzusunun gösterilmemesinin ve EVP'li partilere yöneltilen eleştirilerin partideki bütünlüğü tehdit ettiğini ve bu tehdidin ortadan kalkması için Fidesz'in üyelik arzusunu kanıtlayıcı somut adımlar atması gerektiğini duyurdu. Manfred Weber EVP'nin yoluna Fidesz olmadan da devam edebileceğini açıkladı.