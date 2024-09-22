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  4. ORC açıkladı! Gençler arasında en çok sevilen siyasetçiler kimler? Sarıgül de var

ORC açıkladı! Gençler arasında en çok sevilen siyasetçiler kimler? Sarıgül de var

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
22.09.2024 19:30
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Araştırma şirketleri tarafından yapılan anketler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. ORC Araştırmanın son yaptığı anketin sonuçları dikkat çekti. Ankette, katılımcılara "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" sorusu yönetildi. Oluşan listede CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de kendine yer buldu.

16-20 Eylül tarihleri arasında ORC Araştırma şirketi, 17-29 yaş grubundaki 1950 katılımcının oluşturduğu bir anket düzenledi. Ankete katılan 1995 sonrası doğan gençler, "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" sorusunu yanıtladı.

LİSTENİN İLK SIRASINDA CUMHURBAŞKANI YER ALDI

Anket sonuçlarına göre, gençler arasında en çok beğenilen ilk isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, ikinci isim ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Ayrıca katılımcıların yanıtları doğrultusunda, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gibi diğer önemli siyasi figürler de listede yer aldı.

ORC Araştırma'nın anket sonuçlarına göre sıralama şu şekilde oluştu:

erdogan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: %21,9

imamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: %17,4

mansur yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: %16,5

ozgur-ozel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: %10,6

devlet-bahceli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: %9,1

hakan fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: %7,2

umit-ozdag

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: %6,5

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: %5,3
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül: %3,7
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: %1,8

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Ümit Özdağ Hakan Fidan ORC Araştırma erdoğan
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