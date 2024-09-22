ORC açıkladı! Gençler arasında en çok sevilen siyasetçiler kimler? Sarıgül de var

16-20 Eylül tarihleri arasında ORC Araştırma şirketi, 17-29 yaş grubundaki 1950 katılımcının oluşturduğu bir anket düzenledi. Ankete katılan 1995 sonrası doğan gençler, "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" sorusunu yanıtladı.

LİSTENİN İLK SIRASINDA CUMHURBAŞKANI YER ALDI

Anket sonuçlarına göre, gençler arasında en çok beğenilen ilk isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, ikinci isim ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Ayrıca katılımcıların yanıtları doğrultusunda, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gibi diğer önemli siyasi figürler de listede yer aldı.

ORC Araştırma'nın anket sonuçlarına göre sıralama şu şekilde oluştu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: %21,9

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: %17,4

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: %16,5

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: %10,6

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: %9,1

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: %7,2

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: %6,5

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: %5,3

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül: %3,7

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: %1,8