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ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

20.04.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl il yaptığı anket sonuçlarını paylaşan ORC Araştırma’nın son yaptığı paylaşım Erzincan oldu. Anket firması son olarak Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün aday gösterildiği Erzincan'da yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre Sarıgül’ün aday gösterildiği Erzincan’dan CHP büyük sıçrama yapıyor, AK Parti’nin oyları ise geriliyor. İşte ORC’nin paylaştığı Erzincan anketinin detayları….

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

ORC Araştırma, il il yaptığı anket sonuçlarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi son 24 güne girilirken CHP’den aday olması ile büyük sürprize imza atan Mustafa Sarıgül’ün aday olduğu Erzincan’da yapılan anket sonuçları dikkat çekti. Mustafa Sarıgül’ün aday olduğu Erzincan’da yapılan anketlerde CHP’de büyük yükseliş olduğu gözlemlendi. İşte ORC’nin açıkladığı Erzincan anketi ile ilgili tüm detaylar…

2018 yılında yapılan seçimlerin sonuçlarına göre Cumhur İttifakı’nın iki milletvekili çıkardığı ancak Millet İttifakı’nın vekil çıkaramadığı Erzincan’da yapılan son ankette CHP’nin oy oranındaki yükselişin seçim sonuçlarına nasıl yansıyacağı şimdiden merak konusu oldu.

ORC Araştırma Şirketi, Erzincan'da yaptıkları ankete göre AK Parti 6,8 puan oy kaybederken CHP oylarını yüzde 25,5'ten yüzde 35,1'e yükseltti.

ORC Erzincan'da 13-16 Nisan tarihlerinde 780 kişiyle yüz yüze gerçekleştirildi.

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Anketin sonuçları şöyle:

AK Parti: Yüzde 38,4

AK Parti 2018 seçimlerinde yüzde 44,8 oy aldı. Ankete göre, AK Parti 6,8 puan oy kaybetti.

CHP: Yüzde 35,1

CHP, Erzincan'da 2018 seçimlerinde yüzde 25,5 oy almıştı.

MHP: Yüzde 12,5

MHP bir önceki seçimde Erzincan'da yüzde 18,6 oy almıştı.

HDP/Yeşil Sol: Yüzde 7,2

HDP 2018 seçimlerinde Erzincan'da yüzde 5,6 oy aldı.

Diğer: Yüzde 6,8

Diğer partilerin Erzincan'daki 2018'de oy oranı yüzde 1,3 olarak ölçüldü.

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Erzincan Mustafa Sarıgül ORC Araştırma anket

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