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ORC'nin büyükşehir belediye başkanları anketinde Ekrem İmamoğlu sürprizi! Listeye giremedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2020 09:40 | Son Güncelleme

ORC Araştırma Şirketi son 1 yılda en başarılı bulunan büyükşehir belediye başkanlarının anket sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 62,7 ile zirvede yer alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk 10 ismin yer aldığı listeye giremedi.

ORC'nin büyükşehir belediye başkanları anketinde Ekrem İmamoğlu sürprizi! Listeye giremedi

Türkiye'de yapılan yerel seçimlerin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti. ORC Araştırma, geride kalan sürede büyükşehir belediye başkanlarının başarısına dair bir araştırma yaptı. Araştırma kapsamında en başarılı 10 büyükşehir belediye başkanı belirlendi.

FATMA ŞAHİN ZİRVEDE YER ALDI

Ankete göre son 1 yılın en başarılı belediye başkanı, yüzde 62,7 ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu.

ŞAHİN'İN ARDINDAN CHP VE MHP'Lİ BAŞKANLAR

Anketin sonuçlarına göre ikinci sırayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, üçüncü sırayı ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün aldı.

EKREM İMAMOĞLU LİSTEDE YOK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sıralamada beşinci olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu listede yer almadı.

ORC ARASTIMA

Öte yandan en başarılı ilçe belediye başkanları sıralamasında ise Mamak Belediye Başkanı Murat Köse 1. sırada yer aldı.

ILCE BELEDYE BASKANLARI


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