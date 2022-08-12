ORC'nin son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! AK Parti ve İYİ Parti'nin son bir yılda oy oranlarındaki değişim gündem oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için siyasi partiler çalışmalarına hız kesmeden devam ederken partilerin oy oranları merak ediliyor. ORC Araştırma, sosyal medyadan son yaptığı ankete ilişkin verileri paylaştı. AK Parti ve İYİ Parti'nin son bir yılda oy değişimini baz alan anketin sonuçları ise gündem oldu. İşte ORC Araştırma tarafından hazırlanan son seçim anketinin detayları...

AK PARTİ'NİN OY ORANINDAKİ DEĞİŞİM: BİR YILDA YÜZDE 6,1

2018 seçimlerinde yüzde 42,6 oy alan AK Parti'nin Ağustos 2021'de oy oranının yüzde 33,4, Ağustos 2022'de ise yüzde 37,3 olduğu belirtildi. Bir yıldaki oy farkı yüzde 6,1 olarak açıklandı.

AK PARTİ'NİN SON 1 YILDAKİ OY DEĞİŞİMİ

(2018 Seçim Sonucu: %42,6)



◾️Ağustos 2021: %33,4

◾️Ağustos 2022: %27,3 pic.twitter.com/rpkXhaOume — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) August 12, 2022

İYİ PARTİ'DE YÜZDE 10'LUK ARTIŞ

2018 seçimlerinde oy oranı yüzde 10 olan İYİ Parti'nin Ağustos 2021'de oy oranının yüzde 12,5, Ağustos 2022'de ise yüzde 22,5 olduğu belirtildi. İYİ Parti araştırmaya göre bir yılda oy oranlarını yüzde 10 artırmış oldu.

İYİ PARTİ'NİN SON 1 YILDAKİ OY DEĞİŞİMİ

(2018 Seçim Sonucu: %10,0)



◾️Ağustos 2021: %12,5

◾️Ağustos 2022: %22,5 pic.twitter.com/FAt7dC8iZN — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) August 12, 2022



