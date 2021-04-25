Orçun Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kurtoğlu kimdir?

Ses eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünden alan Orçun Kurtoğlu, ilk albümündeki güçlü yorumu ile dinleyicilerin beğenisini kazandı. Klipteki oyunculuk performansıyla da tam not alan sanatçı, yakında başka projelerle de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

ORÇUN KURTOĞLU KİMDİR

Tam adı Orçun Bora Kurtoğlu olan Orçun Kurtoğlu, 1979 senesinde dünyaya geldi. Orçun Kurtoğlu'nun babası Cengiz Kurtoğlu; annesi ise Fatma Kurtoğlu'dur. Orçun Kurtoğlu, ailenin en büyük çocuğudur ve kendi gibi şarkıcı olan Aydın isminde bir erkek kardeşi bir de Aylin isminde kız kardeşi vardır.

Orçun Kurtoğlu babası gibi müzik ile uğraşmaktadır. 2017 senesinde Sen Varsın İyi Ki isminde bir albüm çıkartmıştır aynı zamanda kendi ismi ile açılmış YouTube kanalında müzik ile ilgili paylaşımlar yapmaktadır.

ORÇUN KURTOĞLU EVLİ Mİ?

Orçun Kurtoğlu evli ve 1 çocuk babasıdır. Eşinin ismi Özge'dir. 2019 senesinde ise Nisan adını verdiği kızını kucağına almıştır.

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