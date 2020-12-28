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Ördek avına 2 bin TL ceza

28.12.2020 10:16 | Son Güncelleme:
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Ördek avına 2 bin TL ceza

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde havalı tüfekle ördek avlayan şahsa, silahına el konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince idari para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekipleri, Elbistan’da, Ceyhan Nehri’nin kaynağındaki Pınarbaşı göletinde havalı tüfekle yasadışı ördek avı yapıldığı üzerine harekete geçti.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde havalı tüfekle ördek avlayan şahsa, silahına el konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince idari para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekipleri, Elbistan’da, Ceyhan Nehri’nin kaynağındaki Pınarbaşı göletinde havalı tüfekle yasadışı ördek avı yapıldığı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri ile birlikte gölet çevresinde araştırma yapan görevliler, bir şahsın havalı tüfekle avlandığını tespit etti. Yapılan incelemede, şahsın bir ördeği vurduğu belirlendi. Şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan 2 bin TL idari para cezası kesildi.
Şahsın kullandığı tüfek ve avladığı ördeğe el konuldu.

Ördek avına 2 bin TL ceza

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