HABER

Ördek Gölü'nün önündeki set çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 13:25 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki gölün suyu, ön kısmındaki beton setin yıkılması sonucu büyük ölçüde boşaldı - Göl kenarında alabalık yetiştiriciliği yapan İbrahim Akın: - "Sabah geldiğimizde büyük şok yaşadık. Buzla kaplı gölün suyu tamamen çekilmiş"

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Ördek Gölü'nün suyu, ön kısmındaki beton setin yıkılması sonucu büyük ölçüde boşalarak dereye karıştı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzakta bulunan, Keklik Vadisi'ndeki gölün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tuttu.

Toplam 3 bin metrekareyi kaplayan gölün önündeki beton set, soğuk havanın etkisiyle çöktü.

Birçok yabani ördek türünün yaşadığı, kırmızı benekli alabalığın barınma ve üreme mekanı olan gölün suları, setin yıkılmasıyla Keklik Deresi'ne karıştı.

Göl kenarında alabalık yetiştiriciliği yapan İbrahim Akın, AA muhabirine, Ördek Gölü'nün yaban kuşları ve balıklar için önemli olduğunu söyledi.

Sabah göl kenarına geldiklerinde büyük şok yaşadıklarını anlatan Akın, "Buzla kaplı göl çökmüş, suyu tamamen çekilmiş. Göl, dere haline geldi. Beton setin alt kısmının yeniden yapılması lazım. İnşallah yapıldıktan sonra ördekler, balıklar yine burada olacak." dedi.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Bakan Kurum: 2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz (2)Bakan Kurum: 2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz (2)
Vücudunda ilik savaşı başlayan Batuhan, iyileşeceği günü bekliyorVücudunda ilik savaşı başlayan Batuhan, iyileşeceği günü bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buz tuttu göl kış Sarıkamış

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Yüzüğü taktı! İşte yeni sevgilisi

Yüzüğü taktı! İşte yeni sevgilisi

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin ‘bir liralık’ tatlı isteği hayatlarını değiştirdi

Eşinin ‘bir liralık’ tatlı isteği hayatlarını değiştirdi

Ankara'da doktor çiftin şiddet davasında flaş gelişme! İşte eşinin kemiklerini kıran doktorun cezası...

Bunu yapan doktora mahkemeden şok ceza! Çocuklarının yanında...

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Şişli'de parkta tecavüz dehşeti! Kıyafetlerini ateşe verdiler

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

Buz tutan Çıldır Gölü'ne turistler akın etti

Buz tutan Çıldır Gölü'ne turistler akın etti

Flaş iddia: Fetullah Gülen, Adil Öksüz'ü falakaya yatırdı!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.