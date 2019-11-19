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Ördekli’de takı ve iğne oyası sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 11:11 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ördekli Kültür Merkezi’nde açılan takı ve iğne oyası sergisini gezdi.Sanatseverlerin en çok tercih ettiği merkezlerin başında gelen Ördekli Kültür Merkezi, her gün konferans, panel, çeşitli toplantılar gibi faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Ördekli’de takı ve iğne oyası sergisi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ördekli Kültür Merkezi’nde açılan takı ve iğne oyası sergisini gezdi.
Sanatseverlerin en çok tercih ettiği merkezlerin başında gelen Ördekli Kültür Merkezi, her gün konferans, panel, çeşitli toplantılar gibi faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. İlknur Nezir Mehmet ve Selda İbram’ın toplam 100 eserinin yer aldığı takı ile iğne oyası sergisi ilgi gördü. İlk kişisel sergilerini açan Mehmet ve İbram, beş yıldır yaptıkları eserleri görücüye çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.
Sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi alan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ördekli Kültür Merkezi’nin böylesine değerli sergilere ev sahipliği yapmasından dolayı oldukça mutluyum. Toplumun her kesiminin sanatla uğraşması gerekiyor. Bizler, sanatla yetişen nesillere ön ayak olabilmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.
İlknur Nezir Mehmet ve Selda İbram ise ziyaretlerinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür ederek, tespih hediye etti.

Ördekli’de takı ve iğne oyası sergisi

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