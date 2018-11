Ordu Belediye Başkanı: Yılda 750 düğüne katılıyorum

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da Enver Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Engin Tekintaş, Altınordu ve Büyükşehir Belediyesi’nde 4,5 yılda 4 binden fazla düğün ve nişana katıldı. Başkan Tekintaş, "Her yıl ortalama 700-750 düğüne gidiyorum. Bu, bize olan milletin sevdasının karşılığıdır, günde 4-5 saat uyuyorum" dedi.

AK Parti’den geçen yerel seçimlerde Altınordu Belediye Başkanı seçilen Engin Tekintaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın görevinden istifa etmesinin ardından, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 24 Eylül’de başkan seçildi. Altınordu Belediye Başkanı iken kentte düğün, nişan ve cenazeleri aksatmayan Tekintaş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda da bu geleneğini sürdürdü. Yılda 700-750 düğüne gittiğini, günlük 4-5 saat uyku uyuduğunu belirten Başkan Tekintaş, "Ben görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Aldığımız sorumluluğun ne olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Halkımızın bize duyduğu ilginin, gönül birliğinin mutlaka bize olan sempati ve yakınlığından kaynaklandığını biliyorum. Düğünlerimizi asla ihmal etmiyoruz. Gerçekten her yıl ortalama 700-750 düğüne gidiyorum. Cenazemiz, davetimiz, buluşma noktalarımız, programlarımız, kültür sanat etkinliklerimiz ve bunun yanında projelerimizi takip ediyoruz. Halkımızı dinleyip, muhtarlarla toplantılar yapıyoruz" dedi.

'MİLLETİMİZDEN KOPMADIK'

Tekintaş, gönülden severek halkla, her daim iç içe olduklarını da kaydeti. Tekintaş, "24 saatin 17-18 saati halkımızla geçiyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz ancak gönülden severek ve gönül sevdasıyla bunu yapabilirsiniz. Bu işi benimsemeniz, o aşkla yapmanız lazım. Özellikle siyaset adamı olarak mümkün olduğunca halkımızla sürekli iç içe olmayı arzu ettim. Siyasette olmadığım zamanda olmuştur ama milletimizden kopmadık. Bu bizim kişiliğimiz, yaşam tarzımız. Bize olan milletin sevdasının karşılığıdır. 4-5 saat uyuyorum, kalanını çalışmakla, halkla iç içe olmakla geçiriyorum" diye konuştu.