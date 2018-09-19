HABER

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tekintaş, göreve başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2018 14:48 | Son Güncelleme

ORDU Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa eden Enver Yılmaz'ın yerine vekalet edecek Altınordu Belediye Başkanı AK Partili Engin Tekintaş, göreve başladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tekintaş, göreve başladı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa eden Enver Yılmaz'ın yerine vekalet edecek Altınordu Belediye Başkanı AK Partili Engin Tekintaş, göreve başladı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa eden Enver Yılmaz'ın yerine, vekaleten Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş göreve başladı. Büyükşehir Meclisi oylamasını yapıp yeni başkan belirlenene kadar görevini sürdüreceğini belirten Engin Tekintaş, "Genel Merkezimiz ve Cumhurbaşkanımız bu süre içerisinde kanaatleri doğrultusunda, takdirlerini kullanarak yeni bir durum tespit edeceklerdir. Bize düşen görev, şu an üzerimizdeki sorumluluğun gereğini yerine getirmektir. Bugün itibarıyla hem Altınordu Belediye Başkanı hem de Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevimize devam ediyoruz. Allah bizi mahcup eylemesin. İlimizdeki güzelliklerin devamını diliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerle modern bir şehir oluşturmaya ve milletimizin gönlünde olmaya gayret ettik. Bundan sonra aynı şekilde hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz. İnanıyoruz ki meclis oylamasını yapıp yeni başkan belirlendiğinde ona tabi olarak, teşkilatlarımız ve milletimizle birlik içerisinde ilimizin geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Erdoğan: Kriz, miriz filan sakın ha bunlara aldırmayın bunların hepsi manipülasyon (Geniş haber)   Erdoğan: Kriz, miriz filan sakın ha bunlara aldırmayın bunların hepsi manipülasyon (Geniş haber)   
Meral Akşener'e büyük şok: Danışmanı Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı istifa ettiMeral Akşener'e büyük şok: Danışmanı Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray Twitter'da gündem oldu

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray Twitter'da gündem oldu

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Partili Türkkan 'En az oy CHP'den geliyor' deyip ittifaka kapıyı kapattı!

İYİ Partili Türkkan 'En az oy CHP'den geliyor' deyip ittifaka kapıyı kapattı!

Meral Akşener'e büyük şok: Danışmanı Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı istifa etti

Meral Akşener'e büyük şok: Danışmanı Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı istifa etti

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ittifak ve istifa açıklaması!

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ittifak ve istifa açıklaması!

CHP'nin İstanbul adayı Muharrem İnce mi olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

CHP'nin İstanbul adayı Muharrem İnce mi olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı

AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı

Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!

Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.