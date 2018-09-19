Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tekintaş, göreve başladı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa eden Enver Yılmaz'ın yerine vekalet edecek Altınordu Belediye Başkanı AK Partili Engin Tekintaş, göreve başladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa eden Enver Yılmaz'ın yerine, vekaleten Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş göreve başladı. Büyükşehir Meclisi oylamasını yapıp yeni başkan belirlenene kadar görevini sürdüreceğini belirten Engin Tekintaş, "Genel Merkezimiz ve Cumhurbaşkanımız bu süre içerisinde kanaatleri doğrultusunda, takdirlerini kullanarak yeni bir durum tespit edeceklerdir. Bize düşen görev, şu an üzerimizdeki sorumluluğun gereğini yerine getirmektir. Bugün itibarıyla hem Altınordu Belediye Başkanı hem de Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevimize devam ediyoruz. Allah bizi mahcup eylemesin. İlimizdeki güzelliklerin devamını diliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerle modern bir şehir oluşturmaya ve milletimizin gönlünde olmaya gayret ettik. Bundan sonra aynı şekilde hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz. İnanıyoruz ki meclis oylamasını yapıp yeni başkan belirlendiğinde ona tabi olarak, teşkilatlarımız ve milletimizle birlik içerisinde ilimizin geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

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