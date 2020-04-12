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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 11 ilçe gezdi, kimse tanıyamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 13:15 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tebdili kıyafetle 11 ilçe dolaşarak verdiği talimatların uygulanıp uygulanmadığını ve diğer çalışmaları inceledi.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ordu’da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tebdili kıyafetle ilçeleri gezdi. Sivil plakalı bir araçla ilk gün 19 ilçenin 11’ini gezen Başkan Güler, yüzünde maske ile kanunen açık olan iş yerlerini inceledi.

GÖREVLİLER CEZA YAZMAK İSTEDİ

Esnafın tanıyamadığı Güler, bir ara kendisini tanımayan görevliler tarafından durdurularak ceza yazılmak istendi. Başkan Güler, yüzündeki maskeyi indirip kendini tanıtınca ceza yemekten kurtuldu. Esnaf ve görevlilerle sohbet eden Güler, ilçelerde verdiği talimatların uygulanıp uygulanmadığını da denetledi.

Başkan Güler, “Vatandaşlarımızın durumunu yerinde görmek, verdiğim talimatların uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek ve belediyelerimizin çalışmalarını incelemek için kimseye haber vermeden Ünye’den Korgan’a, Gürgentepe’den Ulubey’e 11 ilçemizde bugün tek başıma tebdili kıyafet gezdim. Bu arada emniyet güçlerimiz görevlerini çok iyi yapıyorlar. Az kalsın bana bile ceza yazıyorlardı. 11 ilçemizin tamamında da sokağa çıkma yasağının büyük bir hassasiyetle yerine getirildiğini gördüm. Bunun için tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.

(İHA)

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ordu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler

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