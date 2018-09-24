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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:50 | Son Güncelleme

Enver Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine AK Parti'nin adayı Engin Tekintaş seçildi - Tekintaş: - "Gelecek hepimizin, Ordu gelişecek ve değişecek. 19 ilçemizle birlikte durmak yok, hizmetlere devam"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş oldu

Enver Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş seçildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni büyükşehir belediye başkanını seçmek amacıyla olağanüstü toplandı.

Mecliste yapılan seçimde AK Parti'nin adayı Engin Tekintaş, kullanılan 67 oyun 66'sını alarak başkan seçildi, 1 oy ise boş çıktı.

Öte yandan CHP’li meclis üyeleri, Hasan Karamustafaoğlu'nu büyükşehir belediye başkanı adayı gösterdi ancak oylama öncesi salonu terk etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Engin Tekintaş, yaptığı konuşmada, Ordu'ya hizmet için 4,5 yıldır görev yapan Enver Yılmaz'a teşekkür etti.

Yılmaz'a bundan sonraki hayatında başarılar dileyen Tekintaş, zor bir görev üstlendiğinin farkında olduğunu söyledi.

Tekintaş, uzun yıllardan bu yana siyaset yaptığını belirterek, siyasetteki amaçlarının halka hizmet, gönül alma ve doğru istikamette yola devam etmek olduğunu kaydetti.

- "Geleceği inşa etmeye devam edeceğiz"

Mecliste yapılan oylama sonucu oyların yüzde 99'unu alarak göreve başlamış bulunduğunu belirten Tekintaş, "Sizlerle hizmetin devamını, milletimizin özellikle gönül ilişkisini bizimle doğrudan kurarak devam ettirmemiz gerekiyor. Bu süreçte karşılıklı diyaloglarımızı, kamuoyuyla basınla halkla ve ilgili diğer birimlerle hizmetlerimizi sürdürmeye, geleceği inşa etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Tekintaş şunları kaydetti:

"Onun için hizmetin devamı olarak almış olduğumuz bu görevi sizlerle en iyi şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Bunun için kol kola kucaklaşarak canıgönülden birbirimizi geleceğe taşıyacak hizmetleri sürdürmemizin en kolay yolu, birlikte yola devam. Gelecek hepimizin. Ordu gelişecek ve değişecek. 19 ilçemizle birlikte durmak yok, hizmetlere devam."

Tekintaş, meclis üyelerine kendisine verdikleri destekten dolayı da teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediyesi Engin Tekintaş ordu

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