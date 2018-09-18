Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, görevinden istifa etti (2)

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA VEDA ETTİ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, görevinden istifa ettiğini duyurduktan sonra belediye binasında personel ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen buluşmada, Yılmaz, belediye çalışanlarına veda etti. Yılmaz, helallik istediği personeline teşekkür ederek kurumdan ayrıldı.

VALİLİK AÇIKLADI; ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANI GÖREVLENDİRİLDİ

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada istifa eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevini Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş tarafından yürütüleceği belirtildi. Valilik açıklaması şöyle:

"5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür.” hükmü uyarınca, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilinceye kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi; Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili olan Altınordu Belediye Başkanı Sayın Engin Tekintaş tarafından yürütülecektir."

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