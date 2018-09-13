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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’dan Kurtulmuş’a ağır sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2018 23:38 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’dan Kurtulmuş’a ağır sözler

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’dan Kurtulmuş’a ağır sözlerOrdu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’dan Kurtulmuş’a ağır sözler

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