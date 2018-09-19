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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın görevinden istifa etmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Engin Tekintaş: - "Bize düşen görev, şu anda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek" - "Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerle milletimizin gönlünde olmaya, onlara özellikle yaşatmak istediğimiz modern bir şehri oluşturmaya gayret ettik. Bundan sonra da aynı süreçte hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Bize düşen görev, şu anda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek." dedi.

Enver Yılmaz'ın görevinden istifa etmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütmeye başlayan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Gaziler Günü dolayısıyla Altınordu ilçesindeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen programda gazetecilere açıklama yaptı.

Tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayan Tekintaş, 19 Eylül'ün, Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin de yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Tekintaş, 4,5 yıldır görevini sürdüren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın istifası sonucu bir makam boşalması olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu süre içerisinde kanun gereği Meclis 1. Başkan Vekili olmam dolayısıyla seçim yapılıp yeniden başkan belirleninceye kadar görevlendirilmiş olduğumu ifade etmek istiyorum. Süreç mutlaka devam ediyor. Genel Merkezimiz, Cumhurbaşkanımız, bu süreçteki takdirlerini kullanarak ve aldıkları kanaatlerle yeni bir durum tespit edeceklerdir ama bize düşen görev, şu anda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek."

- "Hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz"

Tekintaş, 10 günlük kanuni süreç olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kanuni süreç içerisinde Valiliğimiz dün görevlendirmeyi yaptı. Dolayısıyla biz bugün hem Altınordu Belediye Başkanı olarak hem de vekaleten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevimizi sürdürüyoruz. Allah bizi mahcup eylemesin, Allah milletimizi korusun. İlimizdeki güzelliklerin devamını diliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerle milletimizin gönlünde olmaya, onlara özellikle yaşatmak istediğimiz modern bir şehri oluşturmaya gayret ettik. Bundan sonra da aynı süreçte hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz."

Meclis oylamasını yapıp yeni başkan belirlendiğinde de ona tabi olarak ilin geleceğini inşa etmeye devam edeceklerine vurgulayan Tekintaş, "Milletimiz şunu bilsin, biz millet için varız, onlara hizmetkarız, onların olduğu yerde biz varız. Dolayısıyla halkımızın sözü son sözdür, esas sözdür. Dolayısıyla milletin varlığında bugüne kadar verdiği destek çok güzeldi, bundan sonra da desteklerini bekliyoruz." dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, dün, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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