HABER

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın görevinden istifa etmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 21:01 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi: - "Büyükşehir Belediye Meclisi 24 Eylül Pazartesi günü saat 14.30'da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda olağanüstü toplanarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçimini yapacaktır"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevinden istifa etmesinin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminin 24 Eylül Pazartesi günü yapılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, Ordu Valiliğinin 19 Eylül tarihli ve 14049 sayılı yazısına istinaden, Enver Yılmaz'ın 18 Eylül'de istifa etmesi nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplanacağı belirtildi.

Belediye Kanunu'nun 45. maddesindeki "Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan seçer" hükmü doğrultusunda Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin toplanacağı belirtilen açıklamada, "Büyükşehir Belediye Meclisi 24 Eylül Pazartesi günü saat 14.30'da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda olağanüstü toplanarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçimini yapacaktır." ifadesine yer verildi.

PARTNERDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktıDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktı
Rus arama-kurtarma gemisi boğazdan geçtiRus arama-kurtarma gemisi boğazdan geçti
Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enver yılmaz istifa ordu ordu büyükşehir belediyesi seçim

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Yine Rus jeti düştü!

Yine Rus jeti düştü!

Pelin Akil eşi Anıl Altan'ı askere uğurladı

Pelin Akil eşi Anıl Altan'ı askere uğurladı

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!

Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.