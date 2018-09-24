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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Engin Tekintaş seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 17:50 | Son Güncelleme

ORDU'da Enver Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine AK Parti'nin adayı Engin Tekintaş seçildi.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da Enver Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine AK Parti'nin adayı Engin Tekintaş seçildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Genel Merkezi tarafından istifası istendiği için görevinden istifa etti. Enver Yılmaz’ın yerine başkanvekili olarak Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş getirildi. Büyükşehir Belediyesi’nde Meclis Toplantı Salonu’nda olağanüstü toplanan belediye meclisi, tek gündem maddesiyle başkan seçimine gitti. AK Parti grubu olarak başkanlığa aday Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, CHP grubu olarak ise meclis üyesi Hasan Karamustafaoğlu gösterildi. CHP grubu, gizli oylamanın kabin kurulmak suretiyle yapılmasını talep etti. Talebin kabul edilmemesi üzerine CHP’li üyeler oylamaya katılmadan salonu terk etti. 67 kişinin oy kullandığı seçimde 66 oy alan Engin Tekintaş Başkan seçildi. Tekintaş, kente kalıcı hizmetler kazandırdıklarını ve bu hizmetleri bundan böyle de sürdüreceklerini söyledi. Tekintaş, istifa eden Enver Yılmaz’a da çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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