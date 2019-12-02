Ordu'da 13 yaşındaki kız, babasının silahıyla intihar etti

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi.

EVE GELEN YAKINLARI ŞOK YAŞADILAR

Mehmet Akif Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Seher Ela U. babasının silahı ile evde kendini başından vurarak hayatına son verdi. Olay anında evde tek olduğu öğrenilen kız çocuğunun ölüm haberini alan yakınları eve gelerek gördükleri manzara karşısında adeta şok yaşadılar. Babasının gardiyan olduğu öğrenilen çocuk, savcının olay yerine gelmesi sonucu Fatsa Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

