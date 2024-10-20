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  4. Ordu'da acı olay! Üniversite öğrencisi banyoda asılı halde ölü bulundu

Ordu'da acı olay! Üniversite öğrencisi banyoda asılı halde ölü bulundu

20.10.2024 23:08
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Ordu'nun Ünye ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Latif Karadağlı, arkadaşları tarafından banyoda asılı halde ölü bulundu.

Ordu'da acı olay! Üniversite öğrencisi banyoda asılı halde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi'ndeki yurtta kalan Ordu Üniversitesi 1'inci sınıf öğrencisi Latif Karadağlı, arkadaşlarına banyo yapacağını söyledi. Gencin uzun süre banyodan çıkmaması üzerine arkadaşları, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

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ARKADAŞLARI ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Kilitli banyo kapısının açılmasıyla genç, asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
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Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen gencin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Ordu üniversite
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