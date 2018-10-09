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Ordu'da akıllara durgunluk veren olay! Kopan bacağı bulmak için mahalleli seferber oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 20:53 | Son Güncelleme

Ordu’nun Aybastı ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan bir kişinin bacağı koptu. Kopan bacak, arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Ordu'da akıllara durgunluk veren olay! Kopan bacağı bulmak için mahalleli seferber oldu!

Olay, ilçeye bağlı Armutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendi arazisinde ağaç kesen Kemal Yılmaz’ın (60) üstüne ağaç yıkıldı. Sağ bacağı iki ağacın arasında kalan yaşlı adamın bacağı, diz kapağından koptu.

MAHALLELİ BACAĞI BULMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı şahsı Fatsa Devlet Hastanesine götürdü. Aybastı Belediyesinde işçi olduğu öğrenilen şahsın kopan bacağı, mahalle sakinleri ve yakınları tarafından aranmasına rağmen bulunamadı.

Olayla alakalı tahkikat başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ordu Aybastı kopan bacak

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