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  4. Ordu'da bir haftadır aranıyordu! Rus uyruklu Margarita’nın cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu

Ordu'da bir haftadır aranıyordu! Rus uyruklu Margarita’nın cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu

15.10.2024 20:29
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde 8 Ekim tarihinde kaybolan Rus uyruklu Margarita Karaca'dan acı haber geldi. 57 yaşındaki kadının cansız bedeni bir fındık bahçesinde bulundu.

Ordu'da bir haftadır aranıyordu! Rus uyruklu Margarita’nın cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu

Rus uyruklu Margarita Karaca'dan, 8 Ekim’de Altınordu ilçesinde bulunan evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kaybolduğu gün ailesi tarafından ihbar edilen Karaca’yı bulmak için güvenlik güçleri geniş çaplı arama başlattı.

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA YARDIM TALEP ETMİŞLERDİ

Ailesi ve yakınları kaybolduğu süreçte endişe yaşayıp kamuoyundan ve vatandaşlardan sosyal medya aracılığıyla yardım talebinde bulundu.

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Ordu İl Emniyet ekiplerince devam edilen arama çalışmaları sonucunda Margarita Karaca’nın cansız bedeni bugün saat 15.00 sıralarında Altınordu ilçesi Boztepe Mahallesi Pirahmet mevkisindeki fındık bahçesinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Ordu kayıp
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