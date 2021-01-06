HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordu'da bir kişi aile içi bunalım sonrası intihara kalkıştı

Ordu'da bir kişi aile içi bunalım sonrası intihara kalkıştı

06.01.2021 01:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ordu'da bir kişi aile içi bunalım sonrası intihara kalkıştı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir vatandaş aile içi yaşadığı bunalım sonucu intihara kalkıştı.

Olay, gece saatleri Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir aile içinde yaşadığı ve uzun süredir bunalımda olduğu öğrenilen 34 yaşındaki C.Ş. bir binanın 3 katına çıkarak intihara kalkıştı. Vatandaşların binanın üzerinde şahsı gördüğü ve ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE BRANDA AÇTI

İntihara kalkışan şahsı polis ekipleri ikna etmeye çalışırken, diğer yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekiplerde olası bir duruma karşı gerekli tedbirleri alarak bina önüne branda açtı.

İKNA ÇALIŞMALARI YARIM SAAT SÜRDÜ

Polis ekipleri, yanına çıktıkları şahsı yarım saatlik çabalama sonucu ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. C.Ş. ekip aracına alınmasının ardından polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
MSB'den darbe imasına cevapMSB'den darbe imasına cevap
Denizbank müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattıDenizbank müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı

En Çok Okunan Haberler

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı

Büyük skandal! DSÖ heyetinin ülkeye girmesine izin verilmedi

Büyük skandal! DSÖ heyetinin ülkeye girmesine izin verilmedi

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

MSB'den darbe imasına cevap: TSK milletinin emrinde, görevinin başındadır

MSB'den darbe imasına cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı toplantısı! Detayları paylaştı

Bakan Koca'dan kritik aşı toplantısı! Detayları paylaştı

Giresun'da orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor

Giresun'da orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor

Kayseri'de intihar girişimi! Polis böyle önledi

Kayseri'de korku dolu anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı

Sevgi Tekin'in katil zanlısı yakalandı

Sevgi Tekin'in katil zanlısı yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.