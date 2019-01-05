Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, heyelan bilgisini alır almaz Kabataş ilçesine gitti. Heyelan olayını yerinde inceleyen ve ilgili kurumların teknik personellerinden bilgi alan Vali Seddar Yavuz, daha sonra Kabataş Kaymakamlığına geçerek, ilgili kurum yöneticilerinin ve teknik heyetin katılımıyla yapılacak çalışmaları belirlemek üzere bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kabataş Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının başlangıcında konuşan Vali Yavuz, heyelana maruz kalan bölgenin 2012 yılında Bakanlar Kurulu’nca 'afete maruz bölge' ilan edildiğini ifade etti.

Vali Yavuz, "Yaptığımız incelemelerden; yer altı sularının zemini kaydırdığı, daha öncede burada çeşitli heyelanların olduğu, 2012 yılında buranın afete maruz bölge olarak ilan edildiği anlaşılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de burada heyelan hareketliliğinin devam edeceği konusunda fikir birlikteliği mevcut. AFAD Başkanlığından Pazartesi günü bir ekip gelecek ve arazide bir çalışma yapacak.