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Ordu'da da maske takma zorunluluğu getirildi! İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 17:27 | Son Güncelleme

Ordu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu hale getirildi. İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller...

Ordu'da da maske takma zorunluluğu getirildi! İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller...

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran 2020 tarihi saat 24.00’ten itibaren, vatandaşların tamamının ikametleri haricinde kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, karar verildiği belirtildi. Alınan karara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği kaydedildi. İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller...

İŞTE MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER

Daha önce de Erzincan, İstanbul, Bursa , Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak ve Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı.

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