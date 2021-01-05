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  4. Ordu'da dehşet! Kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdı

Ordu'da dehşet! Kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdı

05.01.2021 19:54 | Son Güncelleme:
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Ordu'da dehşet! Kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdı

Ordu'nun Kumru ilçesinde Hikmet Erhan Batır, aralarında husumet bulunan kardeşi Erdal ile yengesi Emine Batır'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Hikmet Erhan Batır ile kardeşi Erdal Batır arasında tartışma çıktı.

KARI-KOCA KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine ağabeyi evden aldığı tabancayla kardeşi Erhan Batır'ı ve araya girmeye çalışan yengesi Emine Batır'ı ateş etti. Kurşunların isabet ettiği karı-koca yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kanlar içerisinde yerde yatan karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hikmet Erhan Batır ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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