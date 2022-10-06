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Ordu'da dehşete düşüren olay: Toprağa gömülü bebek cesedi bulundu! "Poşetin içinde gördüm"

06.10.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Karşıyaka Mahallesi'nde toprağa gömülü vaziyette yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Bebek cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken polis ekipleri olayla ilgili olduğu değerlendirilen 2 kişiyi gözaltına aldı. İşte kan donduran haberin detayları...

Ordu'da dehşete düşüren olay: Toprağa gömülü bebek cesedi bulundu! "Poşetin içinde gördüm"

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tarlada toprağa gömülü bebek cesedi bulundu. Dehşete düşüren olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçenin Karşıyaka Mahallesi'nde iki apartman arasındaki tarlada arama başlattı.

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Bölgede yapılan incelemede toprağa gömülü poşette bebek cesedi bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri de kısa bir süre önce doğduğu tahmin edilen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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"POŞETİN İÇİNDE GÖRDÜM"

Mahalle sakinlerinden Ali İngür, gazetecilere, sokakta hareketlilik görünce dışarıya çıktıklarını belirterek "Toprağa gömülü bir çocuk olduğunu söylediler. Polisler de çocuğu aldılar, poşetin içinde gördüm. Kadın gömmüş herhalde, galiba 20 gün önce diye biliyorum. Polis ekipleri zaten kadını önceden almıştı, kadın burayı göstermiş. Bebeğin hemşiresi şikayet etmiş diye duydum." dedi. (AA)

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Ordu ceset bebek
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