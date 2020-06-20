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Ordu'da doktorun hastane koridorunda bisiklet sürdüğü anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 16:54 | Son Güncelleme

Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor, hastane koridorunda bisiklet sürdü. Bisikletle ameliyathaneye de giren doktor, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor D.D.K. hastane koridorunda sürdüğü bisikletiyle ameliyathaneye girdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medya paylaşılan doktora idari soruşturma başlatıldı. Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor D.D.K., geçen yıl bisikletiyle hastanenin içerisine girdi. Koridorda bisiklet süren D.D.K. iddiaya göre ameliyathaneye girdi. Güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşılan doktor tepki çekti.

CEZA VERİLMEDİ

Doktor hakkında tutanak tutuldu, soruşturma başlatıldı. Yapılan idari soruşturma sonucu doktora ceza verilmediği öğrenildi.

(DHA)

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