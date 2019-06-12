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Ordu'da dolu yağışı: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 19:19 | Son Güncelleme

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle 10 kişi yaralandı.

Ordu'da dolu yağışı: 10 yaralı

Ordu'nun Gürgentepe, Gölköy ve İkizce ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Gürgentepe ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri, çatı ve araçlara zarar verdi. Bazı sürücüler de araçlarını battaniye sararak, doludan korumaya çalıştı.

İlçede dolunun isabet ettiği 9 kişi kafasından, biri ise elinden yaralandı. Yaralılar, Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

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Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolunun, ilçeye bağlı yakın mahallelerdeki fındık bahçelerine zarar verdiğini söyledi.

Bazı evlerin çatılarının delindiğini, güneş enerji sistemlerinde hasar oluştuğunu, arabaların camlarının ise kırıldığını aktaran Şahin, "Küçük gibi görünse de büyük bir hasar var. Bununla ilgili de tespit çalışmaları yürütülüyor. Ziraat Odası Başkanımız da fındık bahçelerini dolaşıyor. Zarar konusundaki net bilgimiz bir veya iki gün içerisinde ortaya çıkar." dedi.

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(AA)

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