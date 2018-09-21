Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Olay, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi 572. Sokak’ta meydana geldi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, yediği dayak sebebiyle tekerlekli sandalyesinden düştüğü gözlenen yüzde 90 konuşma ve engelli oğlunu dövmeye devam eden Ali Çiçek’e (65) bir vatandaşın engel olmaya çalıştığı görülüyor.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Yusuf Çiçek (33) isimli engelli oğlunu ayakkabı ile döven babayı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba, adliyeye sevk edildi.
Bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusu üzerine Ali Çiçek’in “Ne vurması ya, kim diyor onu? Sanki adam öldürdük” demesi dikkat çekti.
Şüphelinin adliyedeki ifadesi sürüyor.
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