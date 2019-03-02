Ordu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet K. yönetimindeki 52 KE 122 plakalı cip, Sametcan K.’nin kullandığı 52 LK 226 plakalı cipe arkadan çarptı.

Kazada Arzu Gürel (25) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücüler ise Fatsa Devlet Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kaza sonucu hayatını kaybeden Arzu Gürel’in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sıkıştığı yerden çıkarılarak Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

