Ordu'da feci kaza! Fındık işçilerini taşıyan minibüs, hafif ticari araçla çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Korkunç kaza, Samsun-Ordu yolu üzeri Çaybaşı sapağında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık hasadı için gelen işçileri taşıyan ve Ünye istikametinden Akçay istikametine giden Sedat Koyun idaresindeki 05 ABG 465 plakalı minibüs ile Ahmet Taş yönetimindeki 52 ES 027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile minibüs takla atarken, hafif ticari araç ise refüje çıkarak durabildi.

İŞÇİLER ORTA REFÜJE SAVRULDU

Kazanın şiddetiyle işçileri taşıyan minibüs takla atarken, bu araçta bulunan işçilerin bazıları ise savruldu. İşçiler, yolun ortasında refüjde beklerken, bölgede ikinci bir kazanın meydana gelmemesi adına güvenlik önlemleri alındı.

Ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yolda jandarma ekipleri tarafından tedbir alınırken, araç sürücüleri ile birlikte toplam 20 yaralı, olay yerinden yapılan ilk müdahalelerinin ardından 112 acil ekipleri tarafındın Fatsa, Ünye ve Terme’deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan, durumları ağır olan 54 yaşındaki Zekiye Şeker isimli kadın kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, hurdaya dönen araçlar ise kaza alanından çekici yardımıyla kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. (İHA/DHA)



