Ordu'da feci kaza! Yaylaya çıkan tur minibüsü devrildi: 15 yaralı

Kaza, Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay A. idaresindeki, içerisinde yaylaya gezi için gitmek isteyenleri taşıyan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere götürüldü.

1 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Toplam 15 yaralıdan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)





