Ordu'da feci kaza! Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Ordu'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ulubey'den Altınordu istikametine giden F.K. yönetimindeki yolcu minibüsü, Akpınar Mahallesi mevkisinde A.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. (AA)
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